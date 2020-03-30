Беглов известил о смерти пациента с COVID-19 в Боткинской больнице: Смольный готовит новые ограничения

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил о том, что в Боткинской больнице скончался ещё один пациент, у которого выявили коронавирусную инфекцию, уведомляет ТАСС.

Предполагается, что сегодня правительство города выпустит новое постановление о дополнительных ограничительных мерах.

Ранее сегодня карантинный режим ввели власти Москвы, Мурманской, Калининградской областей. Готовится принять решительные меры и Ленобласть.

28 марта в СМИ появилась информация о смерти первого пациента Боткинской, подхватившего коронавирус.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 302 новых случая заболевания COVID-19: общее число инфицированных достигло 1836 человек. В Петербурге известно о 50 случаях заражения.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.