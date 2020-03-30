Пандемия коронавируса может снизить доходы петербургского бюджета на 60 млрд рублей

Расширение пандемии коронавирусной инфекции и связанные с ней издержки могут привести к тому, что так называемые выпадающие доходы бюджета достигнут суммы 60 млрд рублей, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на председателя городского комитета по финансам Алексея Корабельникова.

"Ситуация является контролируемой, мы понимаем, как действовать", - оценил он положение дел, добавив, что критичным его пока назвать нельзя.

Первоначально в план Смольного входил рост доходов более чем на 7 процентов по итогам финансового года, однако, с учетом чрезвычайных обстоятельств, первый квартал паканчивается со снижением в 2 процента.

Сегодня, 30 марта, стало известно о второй смерти в Петербурге от инфицирования коронавирусом. Всего в Боткинской больнице лежат 50 человек с COVID-19.

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