Резник призвал Беглова достать деньги для выплат самоизолированным петербуржцам

Депутат петербургского парламента Максим Резник убежден в том, что власть обязана заняться прямыми выплатами всем россиянам, которые лишаются заработка, сидя дома из-за коронавирусной инфекции дома, и что даже странно ставить под сомнение целесообразность именно такого расходования народных денег в тяжелый исторический момент. Он напомнил, что казна любого уровня - "это не их кубышка, это собранные наши деньги, доверенные им в основном подневольно".

"Конечно, без федерального бюджета Петербург не справится с этой задачей. Так вот же нам задача - Беглов же нам рассказывал, что он близкий друг. Так близкий друг - давай, звони своему близкому другу или кто он тебе, хозяин, и решай проблемы Петербурга. Прямые выплаты гражданам сейчас необходимы. Не будете выплачивать - не хочу даже говорить, какие последствия для власти могут быть от этого", - произнес он в интервью "Эху Петербурга".

По словам Резника, с исторической точки зрения Россия весной 2020 года находится в уникальной ситуации, переживая одновременно три кризиса: эпидемиологический, экономический и политический. С последним связан наблюдаемый Резником феномен: многие люди, подчеркивает депутат, самоизолировались не только по причине понимания опасности, но и от изначального недоверия к исходящей от власти информации о вирусе.

По состоянию на 30 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у 1836 россиян. С каждым днем число инфицированных ощутимо растет. От COVID-19 внутри страны умерло девять человек.

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