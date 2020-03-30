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19:41

"Эпидемия беспечности": Миронов удручен легкомыслием граждан по отношению к COVID-19

фото ЗакС политика "Эпидемия беспечности": Миронов удручен легкомыслием граждан по отношению к COVID-19

Поведение россиян, которые минувший уик-энд решили провести в компании и на природе, удостоилось порицания со стороны лидера справедливороссов Сергея Миронова. Для него каждый такой случай представляет собой апофеоз безответственности - с учетом того, что с каждым днем растет число инфицированных коронавирусом. Нынешняя неделя, напомнил политик, была объявлена президентом нерабочей для противоположных целей - для домашней самоизоляции граждан.

"Откуда эти веселые компании шашлычников в зеленых зонах? Или, скажите на милость, зачем разгуливать по гипермаркетам целыми семьями, подвергая своих близких опасности? И такие примеры, мягко говоря, легкомысленного поведения можно еще долго перечислять. Неужели нужны чрезвычайные полицейские меры, чтобы навести элементарный порядок, прежде всего в головах?", - негодует думский депутат, чьи слова цитируются на его личном сайте.

Миронова посетила мысль, что глупостью, которую он видит на приведенных выше примерах, подчас заразиться не особо сложнее, чем вирусной инфекцией. Перед тем, как бороться с COVID-19, необходимо для начала справиться с собственной "безалаберностью", заключил справедливоросс, пожелав россиянам успеха в обоих начинаниях.

Ранее президент Владимир Путин объявил начавшуюся неделю нерабочей, однако вскоре его пресс-секретарь уточнил, что имелась в виду удаленная работа, а не отдых.

30 марта стало известно о 1836 зараженных коронавирусной инфекцией соотечественниках и девяти случаях смерти от нее на территории страны.

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