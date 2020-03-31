Режимы "антивирусной" изоляции ввели 27 регионов РФ

По состоянию на утро 31 марта, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, режим домашней самоизоляции введен в 29 российских регионах.

Первыми к данной мере прибегли власти Москвы и Подмосковья. Накануне, 30 марта, премьер Михаил Мишустин призвал и другие субъекты РФ поступить аналогичным образом.

На время карантина жителям запрещается выходить из дома. Исключение составляют лишь экстренные случаи - поход в аптеку или продуктовый магазин, необходимость срочного посещения врача, выгул домашнего животного, вынос мусора или посещение работы.

Накануне петербургский губернатор Александр Беглов запретил гражданам старше 65 лет покидать свои квартиры. Для остальных горожан мера носит рекомендательный характер.

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