Беглов не исключил, что к борьбе с COVID-19 могут привлечь военных медиков

Петербургский градоначальник Александр Беглов допустил, что к борьбе с распространением коронавирусной инфекции может потребоваться помощь военных специалистов, пишет "Петербургский дневник".

Не исключено, отметил он, что если болезнь "наберет обороты", город на Неве может столкнуться с нехваткой собственных ресурсов для оказания помощи всем заболевшим.

"С Министерством обороны прорабатываем возможность задействовать военных медиков. Не исключено, что их опыт по развертыванию полевых госпиталей пригодится", - заявил Беглов.

Днем ранее губернатор запретил гражданам старше 65 лет покидать свои квартиры. Для остальных горожан мера носит рекомендательный характер.

Напомним также, 22 марта в Италию прилетели девять самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью и спецтехникой, а также около ста полевых медиков, специализирующихся на борьбе с эпидемиями.

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