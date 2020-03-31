В трех чтениях принят закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС

В числе прочих одобренных Государственной думой законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания в случае того или иного правонарушения в условиях жесткой эпидемиологической обстановки, сразу в трех чтениях была принята инициатива, расширяющая полномочия кабинета министров. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

"Предлагается установить право правительства Российской Федерации в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

В полной мере новые возможности правительства отображены на сайте Госдумы.

Также ужесточается наказание в случае нарушения условий карантина - теперь граждан могут отправлять за это в тюрьму на срок до 7 лет. Кроме того, утверждены штрафы для лиц, нарушающих карантин, и штрафы для распространителей фейков об эпидемиях.