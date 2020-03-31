18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:32

Миронов неожиданно передумал приостанавливать деятельность СР

фото ЗакС политика Миронов неожиданно передумал приостанавливать деятельность СР

Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, ранее сегодня заявивший о том, что политорганизация приостанавливает работу из-за пандемии коронавируса, пересмотрел своё решение и объявил, что партия, несмотря ни на что, продолжает функционировать.

"Наша партия продолжает свою работу. Ни о каком прекращении политической деятельности речи не идет. Это невозможно. А вот политическую борьбу самое время прекратить. Нужно отбросить политические разногласия и всем вместе бороться с главным врагом – коронавирусом и социально-экономическими последствиями пандемии. Это самое важное! Призываю все партии: давайте оставим в стороне все политические дрязги и займёмся реальной помощью гражданам", - пояснил свою точку зрения Миронов.

Невзирая на неоднозначные решения лидера, петербургские эсеры продолжат работу в городском Заксобрании. 

Как сообщила в беседе с ЗАКС.Ру член Совета петербургского отделения справороссов Кристина Черемных, сегодня в основной функционал партии входит дистанционное разъяснение гражданам необходимости карантина, а также помощь в защите трудовых прав.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
14:50 ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

14:32 Миронов неожиданно передумал приостанавливать деятельность СР

14:08 ФСИН запретила пускать адвокатов в столичные СИЗО

14:01 Кандидат Кобринский: Заслуги и слухи

13:47 Дерипаска выделил деньги на строительство трех "коронавирусных" больниц в Иркутской области

13:45 Из-за коронавируса ЗакС Петербурга ограничил допуск журналистов на заседание

13:21 До мая приостановлена отправка петербургских призывников в армию

13:16 Однофамилец эсера Шмакова решил принять участие в довыборах в ЗакС

12:55 Волхов закрывают на карантин: у границ города установлены блокпосты

12:39 Беглов отказался выслушать предложения Тихоновой о помощи пострадавшим от коронавируса

12:35 Кронштадт закрыли на въезд и выезд граждан

12:10 В РФ выявлено 500 новых случаев заражения COVID-19: плюс 48 - в Петербурге

11:55 Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

11:50 В трех чтениях принят закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС

11:34 "Справедливая Россия" решила временно приостановить политическую деятельность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru