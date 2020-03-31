Главврач больницы в Коммунарке подхватил коронавирусную инфекцию

Главный врач больницы в новомосковской Коммунарке, которую называют самым современным и приспособленным учреждением для лечения от инфекции коронавируса в стране, Денис Проценко сам заразился инфекцией COVID-19, сообщили по телеканалу "Россия 24". Отмечается, что его состояние в настоящий момент удовлетворительное. Ожидается, что в лечебнице введут дополнительные меры безопасности.

Больницу №40 в Коммунарке перед своим обращением к народу, посвященным коронавирусным мерам, посещал президент Владимир Путин. Для посещения ему понадобился специальный защитный костюм желтого цвета и непроницаемый шлем.

К настоящему дню от инфекции на территории страны умерли 17 россиян. К утру 31 марта стало известно о новых 500 зараженных за последние сутки.