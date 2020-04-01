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10:02

Горизбирком попросили отложить сбор подписей для участия в довыборах в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика Горизбирком попросили отложить сбор подписей для участия в довыборах в ЗакС Петербурга

Потенциальный кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 21-му избирательному округу Артур Порталенко направил письмо главе Горизбиркома Виктору Миненко с просьбой отложить на неделю сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий.

Для участия в выборах они обязаны в срок до 21 апреля передать в территориальную избирательную комиссию № 19 от 4 320 до 4 752 автографов жителей округа. Самовыдвиженец Порталенко считает, что в условиях самоизоляции и ограничительных мер из-за распространения коронавируса срок представления подписных листов нужно перенести на 28 апреля.

- С такими ограничениями даже через домофон нельзя собирать подписи, люди даже по телефону плохо идут на контакт, - сообщил ЗАКС.Ру потенциальный кандидат.

По мнению Порталенко, Горизбирком в сложившихся условиях должен пойти навстречу участникам электоральной кампании и если перенос невозможен, разрешить собирать вместо физических онлайн-подписи на сайте госуслуг.

Помимо бывшего руководителя отделения "Молодой гвардии Единой России" в Пушкинском районе Порталенко первичный пакет документов для участия в выборах сдали самовыдвиженцы Сергей Титаренко и Алексей Шмаков. Последний - однофамилец кандидата от "Справедливой России" Ильи Шмакова. Эсеры имеют своих представителей в городском парламенте, а потому их кандидат освобожден от сбора подписей избирателей. Теми же преференциями пользуется кандидат от "Яблока" Александр Кобринский. Вынужден собирать подписи член Партии социальной защиты Егор Демчук. Ранее в разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что его партия также планирует обращение в Горизбирком в связи с ситуацией в городе.

Напомним, дополнительные выборы в Заксобрание Петербурга назначены на 7 июня. За их проведение отвечает ТИК № 19. Место в городском парламенте освободилось после смерти депутата "Единой России" Павла Зеленкова в июне 2019 года.


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