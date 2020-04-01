В Петербурге утвердили меры поддержки бизнеса в период распространения коронавируса

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 апреля приняли в первом чтении законопроект городского правительства о пакете антикризисных мер для малого и среднего бизнеса.

Среди них - снижение на 50% налога на имущество для владельцев гостиниц и обнуление ставки на прибыль для компаний-инвесторов, отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Кроме того, отменяется уплата авансовых платежей по нескольким налогам: транспортному, земельному, на имущество организаций. Эта норма будет действовать при условии поддержании средней зарплаты сотрудников на уровне не менее 19 тысяч рублей. Предприниматели, работающие в сфере культуры, образования, просвещения, выставок, развлечений, физической культуры и спорта освобождаются от оплаты аренды во втором квартале 2020 года. Кроме того, предприятиям сферы гостиничных услуг предоставят отсрочку по уплате арендных платежей за второй и третий кварталы 2020 года до конца года. Эти средства они будут обязаны внести в рассрочку до 31 декабря 2021 года.

Чиновник отметил, что городскому бюджету эти и другие меры обойдутся примерно в 5 млрд рублей. Выступая перед депутатами, Елин пообещал, что это только первые шаги по поддержке малого и среднего бизнеса. По его словам, в Смольном уже готовится второй пакет антикризисных мер.

За законопроект проголосовали все 46 присутствовавших депутата. Однако некоторые парламентарии заявили, что предложенных мер недостаточно. В частности, Александр Рассудов из КПРФ и беспартийный Максим Резник отметили, что не видят помощи для регионов из федерального центра.

- Федеральная власть бросила регионы. Где вертикаль, которую она строила 20 лет? это не вертикаль, а осиновый кол. Я не вижу ничего, что она делает для поддержки регионов, - сказал с трибуны Резник.

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