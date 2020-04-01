В Telegram-канале единоросса Цивилева пошутили о продлении карантина до сентября

Telegram-канал "Цивилизация", который ведет депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Алексей Цивилев 1 апреля разместил пост "Опубликован приказ о продлении карантина до сентября".

К нему прилагался документ "Приказ_о_продлении_ка...тина_до_сентября.dox". Внутри файла - поздравление с 1 апреля и пожелание улыбок, задора и счастья.

Напомним, ранее ЗакС принял ряд инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Среди них, разработанные Смольным меры поддержки малого и среднего бизнеса.

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