Митянина: По масштабу виртуальная зависимость сравнима с коронавирусом

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, выступая с докладом в городском парламенте 1 апреля, подчеркнула значимость проблемы зависимости детей от компьютера и интернета.

- Современный мир - это мир знаний. Но проблема виртуальной зависимости обрела такие масштабы, что можно сравнивать ее с коронавирусом, - заявила детский омбудсмен.

Она также сравнила виртуальную зависимость с алкоголизмом и наркоманией. По ее словам, известны случаи, когда "уход в сеть" приводил к насилию, подстрекательствам к самоубийствам и суицидам. Интернет-зависимость Митянина назвала предметом своих особых переживаний и действий.

Детский омбудсмен сказала депутатом, что будет добиваться, чтобы все дети были охвачены программами дополнительного образования.

Напомним, бывший член городского правительства Митянина стала детским омбудсменом месяц назад. 26 февраля ее избрал на эту должность ЗакС, а на следующий день она сняла с себя полномочия вице-губернатора.