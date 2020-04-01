Для Смольного неприемлем вариант с полным закрытием метро

Администрация Петербурга не принимает в расчет соображения о целесообразности рано или поздно закрыть для посещения метрополитен в связи с распространением коронавирусной инфекции: тема чиновниками даже не обсуждается. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Александр Головин.

"Метрополитен - главная стратегическая артерия города, его нельзя закрывать. Надо думать о людях, которые находятся на переднем краю обороны против новой коронавирусной инфекции: медицинские, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и другие", - заявил он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Отметим, что накануне подземка перешла на урезанный график: в течение текущей недели успеть на метро можно будет до 22 часов, а пересесть с ветки на ветку - до 21 часа. Поезда, в свою очередь, прекращают ходить в 23 часа. Помимо этой меры руководство комитета приостановило работу вестибюлей-"дублеров" некоторых станций и полностью закрыло станцию метро "Новокрестовская".