СК Коми изучит информацию о возможной причастности врача к заражению людей COVID-19

Следственный комитет по республике Коми приступил к процессуальной проверке сведений о возможной причастности врача к заражению людей коронавирусной инфекцией в Эжвинской больнице Сыктывкара, известила "Северо-Запад. МБХ медиа" старший помощник главы СУ СК Светлана Коровченко

"Проверка начата на основании информации, публикующейся в СМИ, мы разбираемся, есть ли признаки состава преступления. Проверка продлится от трех до 30 дней", - пояснила представитель Следкома.

Ранее в разговоре с изданием "7х7" глава Минздрава Коми Дмитрий Березин сообщил, что в республике среди зараженных инфекцией действительно есть врач.

С 31 марта в Коми введен режим самоизоляции граждан.

Накануне юрист "Общественного вердикта" Эрнест Мезак, предположивший, что к массовому заражению граждан может быть причастен заведующего отделением хирургии Эжвинской больницы, стал получать угрозы.

22 марта в медучреждении скончалась от пневмонии пожилая женщина, находившаяся в хирургическом отделении. Уже через несколько дней больницу экстренно закрыли на карантин, так как у врача и ещё троих пациентов обнаружили COVID-19. Мезак изложил свою версию, как тот мог заразиться коронавирусом, однако полиция не спешила заниматься делом. Юрист полагает, что это может быть связано с тем, что родственник врача возглавляет отдел следственного управления СК в Сыктывкаре.