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11:35

В Кудрово и Мурино подтвердились новые случаи коронавируса

фото ЗакС политика В Кудрово и Мурино подтвердились новые случаи коронавируса

Роспотребнадзор по Ленинградской области утром 2 апреля объявил об 11 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Региональный оперштаб сообщил, что положительные тесты дали жители петербургских пригородов Кудрово, Мурино и Новое Девяткино.

Также инфецированных обнаружили в городе Подпорожье, деревне Волнаволок (Подпорожский район) и поселке Щеглово (Всеволожский район). За все время на 2 апреля в регионе подтвердился 31 случай заболевания. Один пациент поправился. Летальных исходов не было.

Ранее комитет по здравоохранению Ленобласти объявил о сворачивании с начала апреля мобильных пунктов, в которых жители Кудрово и Мурино могли сдать биоматериал на COVID-19. Это сделано для недопущения скоплений граждан, желающих сдать тест.

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин отметил, что мощности амбулаторий по обработке биоматериала остались прежними. Он посоветовал вызывать врача на дом при подозрении и симптомах коронавируса.

Напомним, за последние сутки в России подтвердился 771 новый случай заражения COVID-19. Из них  2475 - в Москве, 22 - в Петербурге.  

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