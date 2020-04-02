Депутаты МО "Пороховые" просят своего главу принять допмеры по защите горожан от коронавируса

Депутаты местного совета МО "Пороховые" обратились к своему главе Литвинову Валерию с просьбой принять ряд дополнительных мер по защите граждан от коронавирусной инфекции.

В частности, парламентарии предлагают Литвинову обратиться к градоначальнику Александру Беглову с просьбой выделить муниципалитетам наборы первой помощи для наиболее уязвимой категории населения, которые будут включать в себя защитные маски, разовые перчатки, салфетки и бумажные полотенца, антибактериальные салфетки со спиртовыми растворами, антисептики, наборы витаминов.

Во-вторых, мундепы считают, что глава "Пороховых" должен - по примеру Москвы - попросить ЗакС принять закон, отменяющий взносы за капремонт в течение трех месяцев, а также предоставить малому бизнесу отсрочку по выплате аренды с последующим погашением её из бюджета города.

В-третьих, муниципалы полагают, что следует завести "ВКонтакте" страницу для детального освещения деятельности мунсовета и местной администрации.

В-четвертых, депутаты предлагают развесить во всех местных поликлиниках телефоны администрации: "Люди должны знать, что они не остались без внимания в это непростое время".

В-пятых, следует учредить собственное волонтерское движение.

В-шестых, необходимо "по возможности быстро опубликовать на средства, предназначенные на ГО и ЧС в бюджете муниципалитета, понятные и доходчивые объяснения о сложившейся ситуации, указать телефоны обратной связи муниципалитета, в том числе в Интернете". Кроме того, уверены муниципалы, можно выпустить срочный тираж местной газеты и поведать в нем о работе экстренных служб, поликлиник и т.д.

И, наконец, напоследок, подписанты напоминают, что, поскольку Петербург "зарекомендовал себя как город высокой дисциплины", не следует - по тому же примеру Москвы - ущемлять права граждан, вводя систему выхода из дома по специальному приложению.

Под обращением, опубликованном "ВКонтакте", подписались Марианна Алферова, Кирилл Галустов, Александр Новиков, Денис Евдокимов, Антон Павлов, Виктория Симонова.

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