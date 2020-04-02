Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

14:11

Депутаты МО "Пороховые" просят своего главу принять допмеры по защите горожан от коронавируса

фото ЗакС политика Депутаты МО "Пороховые" просят своего главу принять допмеры по защите горожан от коронавируса

Депутаты местного совета МО "Пороховые" обратились к своему главе Литвинову Валерию с просьбой принять ряд дополнительных мер по защите граждан от коронавирусной инфекции.

В частности, парламентарии предлагают Литвинову обратиться к градоначальнику Александру Беглову с просьбой выделить муниципалитетам наборы первой помощи для наиболее уязвимой категории населения, которые будут включать в себя защитные маски, разовые перчатки, салфетки и бумажные полотенца, антибактериальные салфетки со спиртовыми растворами, антисептики, наборы витаминов.

Во-вторых, мундепы считают, что глава "Пороховых" должен - по примеру Москвы - попросить ЗакС принять закон, отменяющий взносы за капремонт в течение трех месяцев, а также предоставить малому бизнесу отсрочку по выплате аренды с последующим погашением её из бюджета города.

В-третьих, муниципалы полагают, что следует завести "ВКонтакте" страницу для детального освещения деятельности мунсовета и местной администрации.

В-четвертых, депутаты предлагают развесить во всех местных поликлиниках телефоны администрации: "Люди должны знать, что они не остались без внимания в это непростое время".

В-пятых, следует учредить собственное волонтерское движение.

В-шестых, необходимо "по возможности быстро опубликовать на средства, предназначенные на ГО и ЧС в бюджете муниципалитета, понятные и доходчивые объяснения о сложившейся ситуации, указать телефоны обратной связи муниципалитета, в том числе в Интернете". Кроме того, уверены муниципалы, можно выпустить срочный тираж местной газеты и поведать в нем о работе экстренных служб, поликлиник и т.д.

И, наконец, напоследок, подписанты напоминают, что, поскольку Петербург "зарекомендовал себя как город высокой дисциплины", не следует - по тому же примеру Москвы - ущемлять права граждан, вводя систему выхода из дома по специальному приложению.

Под обращением, опубликованном "ВКонтакте", подписались Марианна Алферова, Кирилл Галустов, Александр Новиков, Денис Евдокимов, Антон Павлов, Виктория Симонова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
15:17 Пензенский губернатор пожертвует свою зарплату на борьбу с COVID-19

15:06 Партия роста предложила меры по поддержке россиян во время пандемии

14:58 "Открытая Россия" объявила сбор средств на обеды врачам, борющимся с COVID-19

14:40 Под Новгородом задержали делегацию "Альянса врачей" с масками для Окуловской горбольницы

14:11 Муниципал: Депутаты МО "Пороховые" просят своего главу принять допмеры по защите горожан от коронавируса

13:42 Людей, умерших от COVID-19, будут хоронить в закрытых гробах

13:22 Шнуров требует от властей поддержать россиян деньгами

13:10 Путин намерен ещё раз выступить с обращением к россиянам

12:58 Экс-полковника Захарченко поместили на карантин в "Кремлевский централ"

12:33 Умер соратник Юрия Дмитриева, карельский историк Колтырин

12:15 Власти Липецкой области просят у людей денег на борьбу с коронавирусом

12:00 Муниципал: Депутаты МО "Смольнинское" в условиях пандемии не смогли собрать кворум для заседания

11:45 "Открытая Россия" настаивает на срочной амнистии заключенных из-за пандемии COVID-19

11:35 В Кудрово и Мурино подтвердились новые случаи коронавируса

11:16 Житель Карелии получил протокол за фото санитара в фуражке Вермахта

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru