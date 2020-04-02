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15:49

Шендерович не верит, что борьба с коронавирусом у Кремля в приоритете

фото ЗакС политика Шендерович не верит, что борьба с коронавирусом у Кремля в приоритете

Политический обозреватель и сатирик Виктор Шендерович попробовал комплексно оценить усилия государственной машины по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и заметил, что до определенного момента, к его приятному удивлению, меры принимались правильные и Россия мало в чем отличалась от западноевропейских стран в том, что касается профилактических и упреждающих методов борьбы. Однако, рассудил публицист, на определенном этапе была взята полицейско-репрессивная линия, и теперь "выглядеть цивилизованно нашим пожизненным браткам не грозит". Прежде всего он апеллирует к закону, вводящему уголовную ответственность за фейки о коронавирусе и подписанному накануне президентом.

"Под фейками у них традиционно понимается информация, не согласованная с Кремлем. Сделано это было на фоне абсолютной неинформированности самой власти о реальном положении дел с развитием пандемии в России! Статистика, при отсутствии массового тестирования, заведомо не отражает реальность, и вопрос сейчас только в том, на сколько надо умножать официальную цифру, чтобы получить нечто близкое к истине", - отметил автор в своем Facebook.

Установление крупных штрафов за нарушение карантинного режима, в свою очередь, неизбежно должны, по его мнению, порождать "тропическую коррупцию".

"И главное — они активируют давно ждавшую предлога систему полного контроля за перемещениями граждан: распознавание лиц, электронные пропуска, сканирование телефонов etc. В этом проекте тоже много что попилено, разумеется, но речь о другом", - уверен аналитик, уверенный, что начинает реализовываться антиутопический сценарий тотальной слежки за гражданами.

Шендерович призывает не поддаваться на призывы к сплочению вокруг власти в трудную минуту, если таковые звучат: "не было у нас никакого братства с этой полицейщиной, нет и не будет".

В России на 2 апреля насчитывается свыше трех тысяч человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, и тридцать человек, умерших от нее.

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