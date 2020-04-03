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10:16

Потерявших из-за коронавируса работу россиян предложили отправить на стройку

фото ЗакС политика Потерявших из-за коронавируса работу россиян предложили отправить на стройку

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко выступил с предложением занять всех потерявших работу ввиду пандемии COVID-19 сотрудников фитнес-сферы на стройках - вместо вынужденно уехавших домой мигрантов.

"В той же фитнес-индустрии в Москве сейчас временно освободилось порядка 300 тысяч человек. Пускай идут на стройку, у них накаченные тела. <…> Так как в большинстве случаев это ИП, самозанятые, пускай идут копают ямы, таскают кирпичи. Дома нужно строить, дороги нужно ремонтировать, поэтому в текущих условиях нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям", - приводит слова Алексеенко РИА "Новости".

Ранее руководитель Минстроя Владимир Якушев направил письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину, в котором выразил опасение, что из-за коронавируса и нехватки трудовой силы может "обвалиться" сфера строительства и ЖКХ. На отдельных объектах число задействованных иностранцев достигает 90%.

Накануне Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, наказав работодателям продолжать выплачивать изолированным сотрудникам зарплаты.

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