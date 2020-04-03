В Уфе гулявшего ночью мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Мировой суд Ленинского района Уфы постановил, что 33-летний гулявший в ночи местный житель нарушил установленный в регионе режим самоизоляции, и оштрафовал его на 15 тысяч рублей, признав виновным по ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Решение судебной инстанции опубликовано на сайте регионального МВД.

Начиная с 31 марта в Башкирии введен обязательный режим всеобщей самоизоляции. Покидать место пребывания разрешается только в случае обращения за экстренной (медицинской) помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровья; следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом президента при наличии документа, удостоверяющего личность и справки, выдаваемой работодателем по форме, утверждаемой администрациями городов и районов республики; осуществления деятельности, связанной с передвижением на территории республики, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением непрерывной деятельности (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки) при наличии документа, удостоверяющего личность и справки, выдаваемой работодателем по форме, утверждаемой администрациями городов и районов республики; выноса мусора; выгула домашних животных и следования к продуктовому магазину.

Днем ранее Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, наказав работодателям продолжать выплачивать изолированным сотрудникам зарплаты.