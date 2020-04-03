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11:38

Вишневский предложил сократить налог на имущество не только для гостиничного бизнеса

фото ЗакС политика Вишневский предложил сократить налог на имущество не только для гостиничного бизнеса

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский 3 апреля передал свои поправки в законопроект Смольного о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом.

Парламентарий предлагает расширить перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой в 50% на налоги на имущество. Городское правительство предложило предоставить такую преференцию только владельцам гостиниц. По мнению "яблочника", ею должны воспользоваться предприятия общественного питания, а также бизнесмены, работающие в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Исключение следует определить для букмекеров и организаторов азартных игр, считает депутат.

Кроме того, Вишневский предложил не уточнять в законопроекте Смольного, что от уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и землю освобождаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Депутат объяснил ЗАКС.Ру, что хочет таким образом поддержать в первую очередь гостиничный бизнес и перевозчиков.

Напомним, законопроект городского правительства о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса был принят за основу на заседании ЗакСа в среду, 1 апреля.


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