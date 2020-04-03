СМИ: С 4 апреля РФ полностью закрывает международное авиасообщение

С наступлением 4 апреля Россия полностью прекратит авиасообщение с внешним миром, пишет "Интерфакс" со ссылкой на эксклюзивный источник, который, в свою очередь, апеллирует к соответствующей телеграмме, разосланной Росавиацией. Таким образом, мера должна затронуть тех россиян, которые не успели вернуться домой из-за рубежа, и иностранцев, планировавших вылететь в ближайшее время.

На сегодняшний день в страну пока могут попасть из-за границы ее граждане, однако для иностранцев доступ закрыт еще с 18 марта. Специальные ограничения вызваны распространяющейся по миру пандемии коронавирусной инфекции.

В России, по последним данным, числится свыше четырех тысяч инфицированных вирусом COVID-19 и 34 скончавшихся от него граждан.