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18:59

Удальцова не устраивает, что "нерабочий" период распространили на всю Россию

фото ЗакС политика Удальцова не устраивает, что "нерабочий" период распространили на всю Россию

Политик Сергей Удальцов, недовольный тем, что государство не собирается компенсировать гражданам убытки от различных последствий пандемии коронавируса, возмущен также и тем, что оно все-таки собралось сделать. Он считает неразумным объявление "нерабочего месяца" для всей страны в целом, будучи убежденным, что можно было сработать более аккуратно. При этом по поводу московских строгих карантинных мер претензий у него не имеется. Там, наоборот, по мнению лидера "Левого фронта", следовало бы поступить жестче - вплоть до введения режима чрезвычайной ситуации. Однако, напоминает он, в целом по стране ситуация кардинально отличается от столичной.

"Зачем вводить излишние ограничения и убивать экономику в тех городах и регионах, где количество заразившихся пока исчисляется единицами или десятками (а в ряде регионов, кстати, пока вообще не выявлено НИ ОДНОГО случая заражения)? Вместо точечного, адресного применения ограничений – власть размазывает их по всей стране как манную кашу по тарелке. Какое-то сознательное вредительство получается", - посетовал оппозиционер в статье для издания "Свободная пресса".

Что касается отсутствия поддержки малому бизнесу, который "загибается" уже сегодня и вряд ли выдержит целый месяц без сотрудников, которым президент наказал платить зарплату, то в данном случае, считает Удальцов, власть включила "людоедскую логику".

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