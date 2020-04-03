Беглов разрешил продавать газеты из рук в руки

Петербургский губернатор Александр Беглов, следуя новейшим директивам президента Владимира Путина, который наделил регионы дополнительными полномочиями по борьбе с коронавирусом, обновил правила режима самоизоляции для горожан - режима, продленного до 30 апреля.

В новой редакции правительственного постановления "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" выделяется отмена запрета на розничную торговлю периодикой, в том числе на функционирование газетных киосков как таковых. Примечательно, что в течение недели этого добивались представители Союза журналистов Петербурга и Ленобласти и сообщество городских издателей.

Постановлением также разрешается также работать салонам мобильной связи и табачным магазинам.

От вузов требуется либо обеспечение дистанционной аттестации студентов, либо, при невозможности ее организовать, перенос зачетов и экзаменов.

Кроме того, в тексте даны указания таксистам, работающим в городе: от них требуется регулярная дезинфекция салона. В свою очередь, компании-агрегаторы, связывающие пассажиров с таксистами, должны будут как минимум до 30 апреля отдавать заказы водителям, проводящим дезинфекцию, в первоочередном порядке.

МФЦ должны будут открыть свои двери на три дня (в период с 7 по 10 апреля), чтобы выдать документы, заявления о которых были поданы до 27 марта. Петербуржцы смогут прийти в многофункциональный центр по предварительной записи.

Жители старше 65 лет по-прежнему обязаны, за исключением случаев крайней необходимости, постоянно находиться дома. В отношении других возрастных категорий режим самоизоляции преподносится в рекомендательном ключе.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, на которых не распространяются запреты и ограничения, до 6 апреля предписано отчитаться в Смольный о том, сколько работников продолжают трудиться на своих местах, сколько удаленно, а для кого дни до 30 апреля будут нерабочими при сохранении зарплаты.

Посещать детские и спортивные площадки до 30 апреля запрещается. Закрыты должны быть также букмекерские конторы и тотализаторы.

Контроль за соблюдением выполнения постановления теперь возложен на вице-губернатора Евгения Елина. Прежде эта ответственность лежала на социальном вице-губернаторе Олеге Эргашеве.

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