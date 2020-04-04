"Жириновцы" осуждают рекламу деликатесов на телевидении

Руководство ЛДПР выдвинуло идею о неприемлемости телевизионной рекламы, в которой демонстрируются дорогостояще продукты питания, в условиях обеднения населения на фоне вынужденного пребывания в четырех стенах. В тяжелый для всей страны период, считают в партии Владимира Жириновского, следует прекратить дразнить население недоступным провиантом.

"Соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски. Но сейчас люди сидят дома и при всем желании не могут сделать этого, а у кого-то и денег нет на это. Казалось бы мелочь, но люди оказавшиеся в домашнем заточении могут воспринимать это весьма болезненно – зачем их раздражать?", - гласит сообщение партийной пресс-службы.

Идея подается руководством ЛДПР в форме ненавязчивого предложения, адресованного всем телеканалам страны.

Отметим, что до 30 апреля, по решению президента, россияне вынуждены оставаться в домашней самоизоляции и, не работая, претендовать на получение зарплаты, что может позволить себе далеко не каждое предприятие. Ни о каких компенсационных выплатах из бюджета пока не идет и речи.