РЖД отменила все поезда на Калининград

РЖД приостановила отправку поездов в Калининградскую область, а также в Белоруссию: движение остановлено в обоих направлениях, следует из информации, опубликованной на сайте железнодорожной компании.

Решение обосновано соответствующим указом Роспотребнадзора за подписью главы подразделения по ж/д-транспорту Юрия Каськова.

Поезда прекратят ходить с 6-7 апреля - в зависимости от напрвления. Приобретенные заведомо билеты можно будет вернуть без сборов.

Напомним, ранее РФ прекратила авиасообщение с другими странами.

По состоянию на 5 апреля на территории страны зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией.