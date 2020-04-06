Адвокаты Шестуна боятся участвовать в судебном заседании в разгар пандемии

Нерабочий период, продленный президентом Владимиром Путиным до 30 апреля, не распространился на судебные заседания, которые квалифицируются как неотложные. К таковым относится коррупционное уголовное дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которого держат под стражей почти два года. Как сообщила ЗАКС.Ру его супруга Юлия, 7 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, состоится очередное слушание, против проведения которого высказываются адвокаты.

"Я опасаюсь ехать на заседание. Полагаю, что эта поездка представляет прямую угрозу моей жизни и жизни моего доверителя — ведь не на пустом месте возникли все эти запреты и ограничения. И по факту судья Юферова рискует здоровьем всех арестантов в "Матросской тишине" и судей, с которыми она будет контактировать", - приводятся слова юриста Олега Белова, представляющего сторону защиты подсудимого.

По его мнению, если суд все же состоится, то, скорее всего, по возвращении в СИЗО, где плохо соблюдаются меры санитарной защиты, Шестун перезаражает изрядное число заключенных.

Ранее бывший чиновник не смог пройти тест на коронавирус, поскольку в больнице при "Матросской тишине" их нет в наличии. С середины 2018 года он проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, периодически голодая в СИЗО и настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.