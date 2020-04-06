Смольный позволит работать строительным и промышленным компаниям во время карантина

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что все промышленные и строительные организации города смогут продолжить работу во время объявленных до конца апреля нерабочих недель при соблюдении нескольких условий, передает "Фонтанка.ру".

Таким организациям разрешили продолжить работу постановлением Смольного от 3 апреля. 5 апреля чиновники уточнили, что эти компании должны уведомить о своих планах на работу городское правительство. Елин пояснил, что продолжить работу могут все предприятия отрасли без исключений, но в заявительном порядке.

Во-первых, рассказал Елин, компании должны сообщить в комитет по промышленной политике, сколько у них будет работать сотрудников, а также разработать стандарты безопасности. Первое нужно сделать до 7 апреля, второе – до 10 апреля. При условии соблюдения этих требований любое строительное и промышленное предприятие сможет работать, сообщил Елин.

При ограничении деятельности компаний власти "должны сказать, где взять зарплату", отметил Елин. При этом ограничение работы предприятий сферы торговли и услуг он назвал "вопросом общественной безопасности".

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