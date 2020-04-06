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19:58

Беглов придумал, как сохранить в администрации города "запас здоровых людей"

фото ЗакС политика Беглов придумал, как сохранить в администрации города "запас здоровых людей"

В ходе заседания петербургского правительства в онлайн-режиме губернатор Александр Беглов выделил в числе важных задач создание такой системы посещения рабочих мест сотрудниками, "чтобы был запас здоровых людей". Он счел разумным на период пандемии коронавирусной инфекции сделать так, чтобы чиновники ходили на работу по очереди.

"Как я сделал с членами правительства: пять человек работают удаленно, через неделю следующие на удаленке, чтобы был запас здоровых людей. Решите, кого лучше отпустить на удаленку. Берегите себя, без вас будет сложно", - цитирует его предложение "Интерфакс".

В конце марта 10 процентов сотрудников городской администрации перевели на удаленный режим работы.

В городе инфицировано коронавирусом 226 человек. С начала эпидемии от инфекции умерло три петербургских жителя.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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