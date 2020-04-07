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9:25

СМИ: В Кремле допустили перенос единого дня голосования из-за коронавируса

фото ЗакС политика СМИ: В Кремле допустили перенос единого дня голосования из-за коронавируса

Администрация президента допускает перенос единого дня голосования в 2020 году с сентября на более поздний срок, если ситуацию с распространением коронавирусной инфекции стабилизировать не удастся, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, перенести единый день голосования могут на декабрь 2020 года. Рассматривается также вариант переноса на следующий единый день голосования, в сентябре 2021 года. Решение будет зависеть от ситуации с эпидемией, говорят источники: по их словам, если ситуация не выправится к концу весны, то скорее всего, выборы придется переносить.

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что рассматривается вариант переноса единого дня голосования на март 2021 года.

В 2020 году должны пройти выборы губернаторов в ряде регионах России, а также выборы в заксобрания и городские думы. На 2021 год намечены выборы депутатов Госдумы.

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