ЕГЭ в России из-за коронавируса решили не отменять

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен отменять не будут, передает РИА "Новости".

"Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня", - сказал Кравцов.

В конце марта министерство решило перенести сроки ЕГЭ из-за распространения коронавирусной инфекции. Пока российские школьники переведены на дистанционное обучение.

На 7 апреля известно о 7497 случаях заражения коронавирусом в России.