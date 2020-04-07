В Кремле уверены, что участие ветеранов в параде Победы нецелесообразно

Ввиду пандемии коронавируса участие ветеранов - граждан, которые ввиду почтенного возраста находятся в группе риска - в грядущем параде Победы видится Кремлю нецелесообразным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом окончательный формат мероприятия на данный момент не утвержден.

"Пока очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить о них преждевременно, пока решения не приняты. Поскольку речь идет о возрастной группе риска, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, конечно, нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", - цитирует Пескова РБК.

Добавим, о возможном переносе парада ранее извещали близкие к аппарату главы государства источники издания, отмечая, что новой датой может стать 2 сентября.

При этом в самом Кремле заявляли, что шествие по Красной площади пройдет вовремя: военные вовсю готовятся к процессии.