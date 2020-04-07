Петербургские пенсионеры рискуют получить штрафы до 40 тысяч рублей за отказ от самоизоляции

Угроза штрафов до 40 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции в Петербурге актуальна не только для граждан, недавно вернувшихся из-за границы и получивших предписание прервать на две недели контакты с внешним миром, но и для лиц старше 65 лет. Их губернатор Александр Беглов еще в марте обязал сидеть дома.

Вечером в понедельник, 6 апреля, на сайте Смольного появилось напоминание обо всех возможных наказаниях за нарушение условий действующего режима повышенной готовности. Там, в частности, говорится о штрафах до 40 тысяч рублей "за нарушение режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы, а также иными гражданами, обязанными его соблюдать". В случае, если нарушение повлекло вред здоровью человека, штраф может вырасти до 300 тысяч рублей.

Под "иными гражданами" в настоящее время имеются в виду именно пенсионеры в возрасте от 65 лет, пояснила ЗАКС.Ру юрист "Команды 29" Арина Начинова.

- Для этой категории граждан есть, однако, исключения, - заметила Начинова. - Обязательный режим самоизоляции не распространяется на лиц старше 65 лет, которые являются руководителями и сотрудниками предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работниками здравоохранения; а также граждане, определенные решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

В Смольном ЗАКС.Ру подтвердили, что лица старше 65 лет в случае выхода на улицу рискуют попасть под действие части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания), которой и регламентируются озвученные штрафы.

- При необходимости все, что нужно для пожилых людей, доставляют волонтеры, - рассказала заместитель руководителя пресс-службы администрации губернатора Лариса Головина. - А мы стараемся убеждать, объяснять, что не надо выходить, потому что эта категория наиболее уязвима.

Она также предположила, что на максимально возможную сумму вышедших на улицу пенсионеров штрафовать не будут, но отметила, что в любом случае пожилым людям лучше остаться дома.

Городская администрации сообщила, что на утро 7 апреля на портале "Мы вместе" зарегистрировались 2010 человек, желающих стать волонтерами. Из них 1206 уже прошли аккредитацию и обучение и выполнили 3 426 заявок. Продолжает действовать независимый от городских властей проект COVIDарность, координирующий граждан, помогающих своим соседям, вынужденным уйти на самоизоляцию. По словам одной из инициаторов проекта Александры Крыленковой, в Москве и Петербурге сейчас действует около 1000 волонтеров COVIDарности.

Административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в Петербурге уже начали составлять. Однако о привлечении к ответственности пенсионеров пока неизвестно. Отметим, что в марте вернувшихся из-за границы и нарушивших карантин петербуржцев привлекали к ответственности по более мягкой части 1 статьи 19.4 КоАП (неповиновение распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Максимальный штраф по ней для физического лица - 1 000 рублей. На вечер 6 апреля, по информации объединенной пресс-службы Петербурга, на рассмотрении мировых судей города находилось 70 дел по этой статье. Некоторые нарушители карантина отделывались штрафами в размере 500 рублей или вовсе предупреждениями.

Сейчас игнорирование правил самоизоляции расценивается полицией как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 апреля отчитался о двух составленных накануне административных протоколах по ч. 2 ст. 6.3 КоАП, сопроводив пресс-релиз видеороликом, в котором полицейские в защитных костюмах, получив инструкции начальства, вычисляют и отправляют на принудительную изоляцию нарушителей.

Большинство нарушений, перечисленных в недавнем предостережении Смольного, попадает под действие нововведенной статьи 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), отметила юрист "Команды 29" Арина Начинова. Так, за посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок их могут оштрафовать по этой статье на сумму до 30 тысяч рублей. Начинова обратила внимание, что ранее установленный городскими властями перечень зеленых зон, закрытых для посещения, действовал до 5 апреля, но властями ещё может быть установлен новый перечень или обновлён действующий. В пресс-службе Смольного подтвердили, что нового списка запретных парков, садов и скверов не будет. На время борьбы с инфекцией посещать запрещено любые рекреационные зоны.

Наказания предусмотрены также за курение кальянов в общественных местах, проведение спортивных, культурных и прочих массовых мероприятий, за открытие доступа в бассейны, фитнес-центры, зоопарки, аквапарки, букмекерские конторы и другие развлекательные учреждения, за открытие для посещения кафе и ресторанов, за предоставление услуг массажных салонов, салонов красоты, парикмахерских, за распространение печатной продукции из рук в руки.

Для предпринимателей и должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении с рядовых граждан будут взимать до 50 тысяч рублей, с должностных лиц - до 500 тысяч рублей, с индивидуальных предпринимателей - до 1 миллиона рублей.

В Петербурге продолжает действовать особый противопожарный режим, предусматривающий административную ответственность за посещение гражданами лесопарковых зон и городских лесов, а также въезда на их территорию транспортных средств и разведения огня в зеленых зонах. Согласно части 2 статьи 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима), юридические лица могут быть наказаны штрафом до 400 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - до 40 тысяч рублей, должностные лица - до 30 тысяч рублей, граждане - до 4 тысяч рублей.

- Хотя кажется, что особый противопожарный режим не связан с распространением коронавирусной инфекции и реакцией на неё, но такие меры (посещение лесов, в частности) введены как способ обходными путями ограничить посещение лесов или предотвратить ситуации, когда люди уходят в лес с палатками, чтобы "переждать" пандемию, как это делали туристы, например, в Кавказском заповеднике, - прокомментировала юрист Начинова.

Кроме того, Смольный на всякий случай напомнил об ответственности за разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на территориях зеленых насаждений, которые и без того нельзя посещать. Шашлычникам грозит штраф до 5 тысяч рублей, согласно закону "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Должностных лиц за те же деяния могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, юридических - до 500 тысяч рублей.

Сергей Еремеев

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