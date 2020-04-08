Петербургские родители шокированы дезорганизованностью дистанционного обучения

Начиная с 6 апреля петербургские школьники перешли на режим дистанционного обучения, который продлится вплоть до конца текущего месяца. Однако тем, как устроена работа платформ для получения образования, не довольна большая часть родителей, делится "Gazeta.Spb".

Руководитель РОД "Петербургские родители" и президент фонда "Дети ждут" Лада Уварова рассказала, что среди основных бед, с которыми вынужденно столкнулись семьи с обучающимися вне школы детьми, - нехватка компьютеров, постоянные сбои в работе ресурсов, невозможность ребенка сосредоточиться на материале и в целом плохо организованный процесс обучения.

Например, такие порталы, как "Российская электронная школа" (РЭШ), "Учи.ру" и "ЯКласс" не справляются с нагрузкой и зависают.

Кроме того, родители сетуют, что детей заваливают заданиями, причем часто - без предварительного изучения нового материала, поэтому получается, что ребенок самостоятельно постигает новый материал.

Большинство опрошенных горожан высказали мнение, что российская система образования не готова к переходу на дистанционное образование, создаётся лишь "видимость процесса".