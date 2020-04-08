Быков верит, что борьба с COVID-19 породит нового народного героя

Писатель и публицист Дмитрий Быков, убедившийся на последних событиях в правоте своей теории о склонности президента в трудную минуту самоустраняться, заметил, что перед обществом благодаря этому обстоятельству открылось своего рода окно возможностей. Всеобщая проблема в лице пандемии коронавируса, как ему видится, фактически ждет своего героя, который при благоприятном исходе борьбы с ней мгновенно способен будет обрести политическую капитализацию.

"Это может быть врач, который завоюет всенародное доверие, как Проценко, но Проценко сейчас в изоляции. Может быть, будет другой такой человек. В свое время Рошаль, помните, стал героем "Норд-Оста". И у врача есть большой потенциал мобилизации народного доверия. Это может оказаться кто-то из волонтеров, который сумеет сегодня организовать движение эффективной, реальной помощи старикам", - предположил он в интервью "Эху Москвы".

По мнению Быкова, население очень давно не видело ни лидера, ни героя, ни "народного вождя", без которого, утверждает спикер, "Россия как-то не очень существует", и дополнительно к этому людям требуется израсходовать правильным образом накопленное у них за годы "дефицита" ответственных политиков доверие.

"Я боюсь, что и Навальный не сумел пока воспользоваться этой ситуацией", - также отметил публицист.

Сегодня, 8 апреля, в России установлен очередной суточный рекорд по числу новых инфицированных коронавирусом граждан: их стало больше на 1175 человек.