В Псковской области разрешили работать салонам связи и парикмахерским

Режим самоизоляции для граждан Псковской области претерпел послабления, о чем сообщила пресс-служба администрации региона. С 8 апреля смогут возобновить свою деятельность салоны мобильной связи, салоны красоты и парикмахерские. Для их посещения жителям необходимо заранее извещать сотрудников о визите.

Кроме того, по предварительной записи можно будет пользоваться услугами нотариусов. Все перечисленные выше услуги могут предоставляться при одном строгом условии: в помещении должно одновременно находиться не более четырех человек, включая сотрудников.

Похожие изменения внесли в петербургский свод правил самоизоляции 3 апреля. Помимо "зеленого света" для салонов сотовой связи и табачных лавок горожанам разрешили продавать и покупать газеты в специализированных киосках.

Режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, продлится как минимум до 30 апреля.