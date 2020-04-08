Полицию наделили правом штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между столичным МВД и правительством Москвы, которое наделяет полицейских правом штрафовать граждан, нарушающих режим самоизоляции. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Полицейские будут составлять протоколы об административном нарушении, штраф по котором при первичной провинности будет составлять 4 тысячи рублей, при повторной - 5 тысяч.

Ранее закон о штрафах одобрили депутаты Мосгордумы, а после - подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Добавим, на данный момент петербургское Заксобрание рассматривает аналогичный проект закона, который уже прошел первое чтение.