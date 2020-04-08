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13:17

В Петербурге появятся новые штрафы за нарушение режима самоизоляции

фото ЗакС политика В Петербурге появятся новые штрафы за нарушение режима самоизоляции

Законодательное собрание Петербурга 8 апреля утвердило в первом чтении новые штрафы за несоблюдение правил, обусловленных режимом повышенной готовности. Законопроект внес губернатор Александр Беглов. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков допустил, что у администрации будет возможность ими воспользоваться и после победы над коронавирусом.

Согласно законопроекту, на 4 тысячи рублей будут штрафоваться нарушители правил самоизоляции и других мер установленного режима повышенной готовности, в случае если деянии не попадает под действие Уголовного кодекса или Кодекса об административных правонарушениях. Владельцев работающих, вопреки запрету городского правительства, предприятий и организаторов массовых скоплений граждан (в случае если это юрлица) предложено штрафовать на суммы от 200 до 300 тысяч рублей. 

Кроме того, право составлять административные протоколы в отношении нарушителей теперь получают районные администрации и другие органы исполнительной власти.

Законопроект Смольного предварительно получил отрицательное заключение юридического управления Заксобрания. Оно, в частности, указало, что положение о штрафах за нарушение правил самоизоляции не отвечает принципу юридического равенства, "обусловленного необходимостью формальной определенности, точности, ясности, недвусмысленности правовой нормы".

На это обстоятельство обратили внимание и несколько депутатов, раскритиковавших законопроект на заседании Заксобрания. Так, член КПРФ Александр Рассудов считает, что документ должен быть переписан "от корки до корки".

- Наконец-то органы исполнительной власти придумали, как монетизировать коронавирус, - добавил депутат.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев заявил, что авторы инициативы ставят в непонятное положение правоохранительные органы, которым теперь придется решать, штрафовать нарушителя самоизоляции, согласно ранее озвученным штрафам, на 40 тысяч рублей или на 4 тысячи рублей, как подразумевает новый законопроект. 

- Вы просто парализуете деятельность всей правоохранительной системы. Это провокация против Путина, - добавил Ковалев. 

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник в своих выступлениях сказали, что ожидали от городских властей мер поддержки граждан в трудный период, а не новых штрафов.

- Проект направлен на перекладывание всех тягот на плечи граждан. Обычный полицейский произвол будет наложен на произвол, где эпидемия все спишет, - заявил Резник.

По мнению Вишневского, в городе установлен режим "псевдочрезвычайности". Он призвал городские власти не штрафовать пенсионеров, выходящих на улицу, а убеждать их оставаться дома.

- Надо бороться с вирусами, а не с гражданами, - отметил депутат.

О своей поддержке законопроекта Смольного заявила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Она напомнила, что отстаивает необходимости введение жесткого карантина, а представить его без ответствености для нарушителей невозможно. 

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что "Единая Россия" поддержит инициативу, однако отметил, что разрабатывать и принимать столь важные меры нужно без суеты. Он также призвал исполнительную власть почаще выступать с хорошими новостями для соблюдения информационной гигиены:

- Хорошие новости сегодня должны исходить не только от СМИ, но и от власти. Люди должны знать, что для них делает власть. Важны правдивая информация и информационная гигиена. 

Ковалев и беспартийный Михаил Амосов просили предоставить время для подачи поправок в законопроект. Однако Шестериков установил на это одну минуту. Парламентское большинство его инициативу поддержало. Вероятно, документ будет принят в целом на внеочередном заседании ЗакСа 8 апреля.

В первом чтении против законопроекта проголосовали 10 депутатов. О намерении не поддерживать законопроект заявляли коммунисты (три человека), эсеры (три человека), Резник,  Вишневский. С критикой положений законопроекта выступил Амосов. Таким образом, если представители Партии Роста, как и обещала Дмитриева, проголосовали за инициативу, ее не поддержал либо один единоросс, либо кто-то из представителей ЛДПР. Голосовать поименно депутаты отказались. 

Сергей Еремеев


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