Путин поручил правительству и ЦБ подготовить дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин во время селекторного совещания 8 апреля поручил Центральному банку и правительству в течение пяти дней подготовить дополнительную программу поддержки бизнеса на время эпидемии коронавируса. Глава государства отметил, что помогать надо в первую очередь тем, кто сохраняет рабочие места.

Он предложил новые решения по помощи бизнесу. В частности, Владимир Путин заявил о необходимости распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов и других налогов на шесть месяцев. Долги после окончания отсрочки бизнес может плавно погасить в течение года, уточнил президент.

Он напомнил главам регионов, что они должны работать адресно и для каждого города определять свои ограничения. Необходимо создать условия, чтобы предприятия могли вернуться в нормальный график работы, заявил президент. Он уточнил, что организации при этом должны соблюдать все меры предосторожности

- Сделать это нужно продуманно и аккуратно. Внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности, - заявил глава государства.

Ранее, 8 апреля, о необходимости сокращения страховых взносов и налогов для предпринимателей заявил бизнес-омбудсмен и глава Партии роста Борис Титов. По его мнению, меры по поддержке бизнеса должны действововать не только ближайшие полгода, но и следующие несколько лет.