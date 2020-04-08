Титов предложил новые меры по помощи предпринимателям

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей и глава Партии роста Борис Титов на пресс-конференции ТАСС 8 апреля рассказал о комплексах мер, которые необходимо принять для поддержки бизнеса во время эпидемии коронавируса.

Омбудсмен заявил, что одна из основных проблем - отсутствие сценария развития событий. Бизнес не знает, как работать в сложившихся обстоятельствах, уточнил Титов.

- Власть не дала сценарий развития событий. Люди не знают, что делать. Я имею в виду, предприниматели. Хозяева, владельцы предприятий не знают, как поступать, поскольку денег на выработку заработной платы нет, а закон жестко их ограничивает в этом направлении, - пояснил руководитель Партии роста.

Он считает, что сейчас главный приоритет - сохранение рабочих мест. По его словам, тот, кто сохраняет рабочие места, должен стать главным реципиентом государственной помощи. Поэтому главное предложение Титова - позволить предпринимателям сокращать заработную плату сотрудникам до одного минимального размера оплаты труда.

- Мы предлагаем, чтобы предприниматели принимали решение со своими коллективами и имели возможность сократить заработные платы до минимум одного МРОТ. Чтобы всем вместе выплывать в одной лодке, выплывать из этого кризиса, - заявил омбудсмен.

Он напомнил, что сейчас предприниматели на законных основаниях этого сделать не могут. Титов добавил, что увеличение пособий по безработице не способствуют улучшению ситуации. Необходимо сохранять уже действующие предприятия, чтобы после пандемии были организации, "готовые вступить в бой", считает омбудсмен.

Титов предложил также снизить страховые платежи для всех предпринимателей. По его словам, в последнее время и так число "серой" и "черной" зарплаты выросло, а на фоне кризиса бизнес сокращает фонд оплаты труда. Омбудсмен уверен, что сокращение страховых выплат необходимо "хотя бы до 2021 года", но лучше - навсегда. Со ссылкой на исследование Титов сообщил, что при уменьшении выплат вдвое потери бюджета составят 3 трлн рублей. Это страна может выдержать, считает омбудсмен.

Еще одно предложение Титова - отказаться от взимания налогов с малого бизнеса на три года. Глава Партии роста уверен, что бизнес должен иметь возможность самостоятельно решать, куда направлять свои силы и ресурсы.

В пресс-конференции 8 апреля приняли участие и ряд других экспертов. В частности, директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ имени Ломоносова и эксперт Института экономики роста им. Столыпина Кирилл Никитин. Он заявил, что власти должны снижать налоговую нагрузку "в ручном режиме", а не только определенным сферам бизнеса, которые пострадали больше всего. Например, Никитин предложил, снизить налоговую нагрузку на арендодателей, при условии, что послабление скажется на арендаторе. Подобными мерами могут самостоятельно заниматься регионы - для этого у них достаточно полномочий, отметил Никитин.

Напомним, ранее Партия роста предложила первый пакет мер по поддержке бизнеса в кризис и пандемию. Также партия рассказала, как можно поддержать россиян в сложившейся ситуации.

София Саттарова