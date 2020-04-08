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8 апреля, 19:09

Депутат ЗакСа Рассудов: Государство не готово подарить ни копейки

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Рассудов: Государство не готово подарить ни копейки

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что отсрочка по страховым выплатам для бизнеса в связи с пандемией коронавируса - это недостаточная мера поддержки. По его словам, лучше было бы простить предпринимателям эти взносы. 

- Бизнес не работает. Он не получает выручки, не получает прибыли. При этом, в это время бизнес должен платить зарплату непонятно из чего и с этой еще зарплаты, которая и так то уже бремя, еще нужно уплатить все вот эти взносы. И вместо того, чтобы простить эти взносы, исходя из сложившейся ситуации, государство не готово подарить ни копейки и преподносит это как большое достижение, что будет отсрочка, - считает Рассудов. 

Он добавил, что и до коронавируса в России сложилась неблагоприятная экономическая ситуация. В частности, произошло падение рубля и потребительского спроса, уточнил парламентарий. 

- У нас есть падение национальной валюты, соответственно, сокращение потребительского спроса, который уже с 2014-го год от года методично и последовательно падает. Мы и так были близки и находились на грани рецессии. Коронавирус - это такая яркая вспышка, которая просто завершила всю эту "прекрасную плеяду чудных событий", - сыронизировал депутат. 

Напомним, ранее 8 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости освободить пострадавший от эпидемии коронавируса малый и средний бизнес от уплаты страховых взносов на полгода. Потом в течение года предприниматели смогут постепенно погасить накопившуюся задолженность, отметил президент. 

София Саттарова


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