Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу рассказал о планах по поставкам средств индивидуальной защиты

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге и директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто во время пресс-конференции в ТАСС 9 апреля заявил, что сейчас в стационарах хватает средств индивидуальной защиты. На неделе рабочая группа ожидает поступления "достаточного количества" СИЗ, добавил Шляхто. Он не уточнил, сколько именно средств поставят. По его словам, в течение одной-двух недель вопрос о недостатке СИЗ будет закрыт.

- Мы надеемся, что в самое ближайшее время - неделя, две - и городские ресурсы по производству таких средств индивидуальной защиты начнут работать на полную мощность, и поступления из других регионов страны, и из за рубежа, позволит нам снять эту проблему, а средств для этого в городе достаточно, - сообщил Шляхто.

Напомним, ранее петербургский врачи жаловались на недостаток средств индивидуальной защиты. В частности, медики Покровской больницы записали об этом видеобращение. Власти пообещали направить необходимые средства в медучреждение 7 апреля. В тот же день у шести пациентов в больнице обнаружили COVID-19.