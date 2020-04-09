Володин подтвердил перенос отчета правительства перед Госдумой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что отчет правительства в нижней палате парламента будет перенесен с 15 апреля на более поздний срок, передает "Интерфакс".

"У всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить", - сказал Володин. По его словам, возможно, отчет состоится в июле.

Ранее о планах перенести ежегодный отчет правительства сообщали источники. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Отчет в 2020 году должен стать первым для премьер-министра Михаила Мишустина, который вступил в должность после отставки Дмитрия Медведева.