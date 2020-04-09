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16:51

Путин предупредил, что "коронавирусные" меры не должны навредить работе "оборонки"

фото ЗакС политика Путин предупредил, что "коронавирусные" меры не должны навредить работе "оборонки"

Выступая на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, российский глава Владимир Путин попросил чиновников внимательнее относиться к работе оборонкомплекса, невзирая на пандемию коронавируса, делится ТАСС.

"Наши действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс", - рекомендовал президент.

Накануне, 8 апреля, на виртуальной встрече с главами регионов Путин обозначил новые меры поддержки населения в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции.

ЗАКС.Ру поговорил с петербургскими парламентариями и узнал, что они думают по поводу нового обращения главы государства.

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