Уже лучше: Депутаты Петербурга о новом обращении Путина

Президент России Владимир Путина выступил с новым мерами поддержки населения во время пандемии коронавируса. Его предложения петербургские оппозиционные депутаты в основном оценили положительно. Однако, без нареканий не обошлось. Бизнесу все же надо помочь более существенно, считают опрошенные ЗАКС.Ру парламентарии.

фото: kremlin.ru

Доплаты передовикам

Глава государства озвучил очередные варианты поддержки россиян перед селекторным совещанием с членами правительства и руководителями регионов. Трансляция вступительного слова президента шла в прямом эфире на федеральном канале, но сама беседа представителей власти осталась за кадром. Позже стенограмму совещания опубликовали на сайте президента России.

Предложив способы поддержки в словах к правительству и главам субъектов, Путин решил обратиться напрямую к россиянам. Он заявил, что понимает граждан, которые устали от накопившихся проблем и постоянного нахождения дома. Последнее для многих "муторно и тошно", считает глава государства. Однако, заявил он, необходимо пережить этот период. По мнению президента, Россия справится с нависшей угрозой - и не такое переживали:

- Всё проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — заявил Владимир Путин.

Безусловным приоритетом сейчас является готовность медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом, заявил глава страны. Он добавил, что повышенная нагрузка в сложившихся ситуации у медперсонала, поэтому им надо оказать отдельную поддержку.

Фактически Путин приравнял медицинских сотрудников, которые борются с коронавирусом, к военным. Он предложил установить для них повышенные страховые гарантии как у силовиков.

Президент заявил, что для медработников введут дополнительные выплаты на три месяца начиная с апреля. У врачей размер надбавки составит 80 тысяч рублей, у среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, у младшего персонала - 25 тысяч рублей, пояснил Путин. Он объявил и о доплатах для сотрудников скорой помощи: врачам - 50 тысяч рублей, медсестрам, фельдшерам и водителям - 25 тысяч рублей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей, уточнил глава государства.

Инициативу Путина поддержал беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник. Он считает, что именно это предложение президента адекватно:

- Отличное предложение, его можно только приветствовать. Не решаются другие проблемы, но если вопрос об этой мере, то она правильная. То, что он несет про печенегов и половцев - это какая-то ахинея, но если есть адекватные решения, их надо поддерживать.

На пленарном заседании Законодательного собрания 8 апреля, еще до обращения президента, Резник обратил внимание коллег-депутатов на жалобы медсестер Боткинской больницы о размере их надбавки в 700 рублей. Депутат еще 6 апреля потребовал от комитета по здравоохранению публично озвучить сумму дополнительных выплат медработникам.

За предложенные президентом меры поддержки высказалась и петербургский парламентарий от "Справедливой России" Надежда Тихонова. По ее словам, президент предложил хороший и правильный вариант поддержки медработников. Можно бы было еще сделать выше доплату младшему медперсоналу - слишком большой разрыв получается, считает Тихонова.

Ранее фракция "Справедливая Россия" разработала свой законопроект о выплатах медицинским работникам, которые лечат людей от коронавируса. Эсеры предложили ежемесячно платить врачам 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 40 тысяч рублей, а другим категориям работников медучреждений – 20 тысяч рублей. Выплаты должны производиться до тех пор, пока ситуация не нормализуется.Тихонова уточнила, что "Справедливая Россия" рассчитывала на выплаты из бюджета Петербурга.

- Мы предлагали реализовать это за счет регионального бюджета. То есть это возможная дополнительная мера поддержки от регионального бюджета, как многие регионы это сделали. Это хорошо, что предложил президент, но это не отменяет и региональные доплаты врачам, медперсоналу и другим медицинским работникам, - заявила депутат.

Она добавила, что при одобрении этого законопроекта уменьшится и разрыв в выплатах между врачами и медсестрами. Сейчас документ находится на юрзаключении, уточнила Тихонова. Парламентарий надеется, что в ближайшее время законопроект внесут в ЗакС.

Не птица Феникс

Поддержать президент решил и многострадальный малый и средний бизнес. Он поручил Центральному банку и правительству в течение пяти дней подготовить дополнительную программу поддержки бизнеса на время эпидемии коронавируса. Помогать надо в первую очередь тем, кто сохраняет рабочие места, считает Путин.

Свои предложения глава государства тоже высказал. Он напомнил, что регионы получили право самостоятельно регулировать меры по борьбу с коронавирусом. В этой связи они могут позволить некоторым предприятиям вернуться к рабочему графику, отметил президент.

- Сделать это нужно продуманно и аккуратно. Внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности, — сообщил Владимир Путин .

До этого такие меры неоднократно предлагала депутат ЗакСа в Петербурге от Партии роста Оксана Дмитриева. Парламентарий уверена, что по каждой отрасли надо определить тех, кто должен работать. Она составила социально-экономический план по противодействию коронавирусу. В нем депутат предложила перевести работников жизненно важных отраслей на "казарменное положение", а тех, кому необязательно выходить на улицу - пенсионерам, учащимся, работающим удаленно - посадить в жесткий карантин. Часть же предприятий могут вернуться к работе, считает депутат. Не сидеть на карантине могут себе позволить только 1,4 млн человек, на которых, в частности, должен рассчитывать общественный транспорт, заявила Дмитриева. Свой план она направила 6 апреля в городской Оперативный штаб.

В разговоре с ЗАКС.Ру 8 апреля после обращений Путина Дмитриева отметила, что поддерживает его предложение. И добавила, что открывать организации надо "четко по списку".

Разумной инициативу президента назвал парламентарий от КПРФ и бывший председатель совета директоров холдинга "Лидер Групп" Александр Рассудов. При этом, он отметил, что Путин со своим предложением задержался.

- Здесь Владимир Владимирович вообще опоздал, потому что, когда регионы поняли, что они оставлены один на один с происходящей ситуацией, как мы видим, они до этого обращения уже начали вводить определенного рода послабления. Разрешили работать автомойкам, в Москве разрешили работать заведениям, которые обладают медицинской лицензией. Поэтому это уже не "опережать", а "догонять", - считает депутат.

Его однопартиец и парламентарий Ирина Иванова считает идею об открытии части организаций хорошей. Однако, по ее мнению, все запускать в работу нельзя.

- Посыл прекрасный. Может быть, до нашего координационного совета дойдет, что эти вопросы надо решать сейчас. Мне кажется он дал посыл губернаторам: "Ребята придите в себя и сделайте хоть что-нибудь". Скорее всего, я думаю, придут к тому, чтобы в большей степени разрешить деятельность. Но, понятно, что ты напишешь протокол безопасности своего предприятия и так далее. Конечно, торговые центры открывать нельзя, но какие-то маленькие, совсем крошечные магазины, может быть, с особым регламентом можно открыть, - считает Иванова.

На этом варианты помощи бизнеса от Путина не закончились. Он заявил, что необходимо распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по уплате страховых взносов и других налогов, кроме НДС. Погасить задолженность бизнесмены смогу постепенно в течение года, пояснил глава государства.

Рассудов такую меру раскритиковал. Он считает, что предпринимателям нужна не отсрочка, а полное освобождение от уплаты налогов и страховых взносов. Депутат напомнил, что коронавирус не единственная беда российской экономики и бизнес легко от всех ударов не оправится.

- Это отсрочка. И он считает, что затем бизнес как птица Феникс воспрянет из пепла и быстро начнет как-то выходить в нормальную маржинальность. Это очень большой вопрос. Я уже не раз об этом говорил, коронавирус - это только одна из возникших проблем. У нас есть падение национальной валюты, соответственно, сокращение потребительского спроса, который уже с 2014-го год от года методично и последовательно падает. Мы и так были близки и находились на грани рецессии, - заявил парламентарий.

Дмитриева тоже считает, что для части предприятий предложенная отсрочка недостаточная мера поддержки. Те организации, которые полностью вынуждены приостановить свою деятельность, оказались в менее выигрышной ситуации, чем те кто может перевести всех сотрудников на удаленную работу, заявила депутат. Она настаивает, что помощь бизнесу должна быть адресная.

- Для тех, чью деятельность приостановили, отсрочка недостаточна. Им нужно решить вопрос по кредитам, им нужно решить вопрос по арендным платежам, потому что преимущественно они все находятся на арендованном имуществе, - считает Дмитриева.

"Капля в море"

Не забыл глава государства и об обычных россиянах, которым надо кормить детей и/или кто остался без работы. Путин напомнил, что ранее дополнительные выплаты в размере пяти тысяч в месяц на ребенка решили направить семьям, которые имеют право на маткапитал и детей до трех лет. Теперь такую поддержку окажут и тем, у кого дети от трех до семи лет, на месяц раньше запланировано - в июне, заявил Путин.

По его словам, сверху будут доплачивать по три тысячи рублей на несовершеннолетних детей, если оба родителя потеряли работу. Учитывать будут только доход за последнее время, документы о заработке в прошлом году не пригодятся, пояснил президент.

Деньги он пообещал дать и всем тем, кто стал безработным после 1 марта 2020 года. Им будут выплачивать пособия по безработице равные минимальному размеру оплаты труда в апреле, мае и июне.

Депутат от "Яблока" в ЗакСе Борис Вишневский все предложения Путина считает недостаточными. В том числе и по поддержке населения. В разговоре с ЗАКС.Ру он в очередной раз заявил, что нужны прямые выплаты денег от государства россиянам.

- Это капля в море. Из президента буквально по капле выжимают хоть какую-то помощь для граждан. Да, хорошо, что доплаты для врачей, что отсрочка по страховым взносам. Да хорошо, что отсрочки по налогам. Но это не прощение этих налогов, потом это все равно надо будет заплатить. Этого всего недопустимо мало. Объем всей этой помощи все равно ничтожен, - считает депутат.

По его мнению, нужны прямые выплаты гражданам, сохранение заработной платы в объеме не менее 80% для всех тех, кто остался без работы, освобождение бизнеса от платы за аренды госсобственности.

- Объем помощи гражданам должен составлять не менее 10% Валового внутреннего продукта. Сейчас с учетом принятых мер он может быть будет составлять 2%. Это в несколько раз меньше, чем необходимо и чем платят европейские страны, - заявил Вишневский.

София Саттарова, Сергей Еремеев

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