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16:27

Дмитриева: Работников жизненно важных отраслей нужно перевести на казарменное положение

фото ЗакС политика Дмитриева: Работников жизненно важных отраслей нужно перевести на казарменное положение

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева направила в городской оперативный штаб свой социально-экономический план по противодействию коронавирусной инфекции на ближайшие недели. По ее расчетам, не стоит полагать, будто бы к концу апреля эпидемия исчезнет сама собой: специфический, необычный режим работы, утверждает член Партии роста, будет сопровождать граждан в течение ближайших двух-трех месяцев. У депутата есть конкретные предложения организации труда, призванные предотвратить "экономический паралич".

По ее оценке, не сидеть на карантине могут себе позволить только 1 млн 400 тысяч, на которых, в частности, должен рассчитывать общественный транспорт. Все остальные, согласно видению Дмитриевой, должны соблюдать "жесткий карантин" - как пенсионеры, так и работники отраслей, в которых допускается удаленная занятость.

Из 1,4 млн свободно перемещающихся по городу граждан депутат выделяет самую на сегодняшний день значимую категорию.

"Желательно 200 тыс. человек, работающих в принципиально важных для борьбы с эпидемией и обеспечения жизнедеятельности города отраслях перевести на казарменное положение, для этого использовать гостиничный фонд", - говорится в тексте обращения.

Кроме того, гласят экспертные изыскания Дмитриевой, город может себе позволить, чтобы полмиллиона петербуржцев на время пандемии полностью прекратили экономическую деятельность: "для последней категории должны быть проработаны и обеспечены адресные меры поддержки".

В Петербурге коронавирусная инфекция выявлена у 226 человек.


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