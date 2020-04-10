Дмитриева просит обеспечить "выездных" медиков личным транспортом и средствами защиты

Депутат петербургского парламента от Партии роста Оксана Дмитриева призвала вице-губернатора Олега Эргашева заняться участью медсотрудников, которые в условиях пандемии коронавируса объезжают квартиры с больными. В своем официальном письме она указывает на то, что таких врачей нужно обеспечить индивидуальным транспортом и средствами защиты от инфекций, поскольку без принятия этих мер их работа слишком опасна.



"Врачи добираются до больных пешком, либо на общественном транспорте, в качестве средств защиты используются лишь резиновые перчатки и одноразовые медицинские маски. В то же время, достаточно велика вероятность того, что вызов к больному с предполагаемым диагнозом ОРВИ или пневмония может стать вызовом к зараженному COVID-19", - считает политик.

Дмитриева предлагает посредством сайта госзакупок заключать контракты со службами такси или платить компенсации врачам, которые для работы пользуются собственными автомобилями. В ее представлении, "выездные" медики должны также иметь доступ к респираторам и защитным костюмам, аналогичным тем, что надевают при контакте с людьми, потенциально инфицированными коронавирусом.

"Я также прошу предусмотреть для участковых врачей и врачей общей практики дополнительные денежные выплаты в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и возможным лечением и посещением на дому больных, зараженных COVID-19", - говорится в обращении.

Число инфицированных коронавирусом петербуржцев увеличилось до 408 человек. С начала пандемии зафиксировано четыре летальных исхода от инфекции.

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