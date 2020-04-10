Наказанный за прогулку с сыном на площадке петербуржец обжаловал свой штраф

Оштрафованный за прогулку с ребенком на площадке у дома петербуржец Алексей Полищук обжаловал свой штраф в Горсуде, сообщили в "Апологии протеста".

Полищук 7 апреля вышел на спортивную площадку у дома вместе с несовершеннолетним сыном, как посоветовали ему сделать в спортивной школе. Его задержали, а на следующий день Ленинский суд Петербурга оштрафовал его на 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Напомним, в Петербурге с 28 марта по 30 апреля запрещено посещение детских и спортивных площадок, парков, садов и скверов. Нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей.