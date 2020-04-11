Петербургские "жириновцы" подарили бытовую технику Александровской больнице

Петербургское отделение ЛДПР в лице своих главных представителей - его главы Юрия Ломакина и депутата ЗакСа Павла Иткина - преподнесли подарок персоналу Александовской больницы. Для облегчения рабочих условий врачей в условиях пандемии коронавируса им вручили бытовую технику.

"Долг каждого петербуржца – по мере сил помогать тем, кто работает на износ. Мы в ЛДПР считаем, что лучше всего говорить спасибо реальными делами. Надеемся, что наш вклад сможет упростить тяжелый быт сотрудников Александровской больницы. Благодарим их за самоотверженную работу, стойкость и героизм", - прокомментировал событие Ломакин.

Ранее член Партии роста Сергей Шнуров подарил Покровской больнице несколько сотен медицинских масок и респираторов.

В Петербурге на сегодняшний день насчитывается 488 граждан, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

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