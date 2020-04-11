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11 апреля, 18:26

Макаров пообщался с петербуржцами в качестве волонтера "горячей линии"

фото ЗакС политика Макаров пообщался с петербуржцами в качестве волонтера "горячей линии"

Спикер Законодательного собрания Петербурга и глава регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров 11 апреля примерил на себя роль волонтера в партийном центре по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Депутат отвечал на звонки от граждан, обратившихся на "горячую линию" центра. 

По словам Макарова, основная часть жалоб касалась обеспечения продуктами и медикаментами. Спикер пообещал оказать помощь каждому обратившемуся. 

"Наша общая задача - относиться к людям, которым необходима помощь, с милосердием, заботой, уважением. Это всегда было главной чертой ленинградского характера. Конечно, больше всего сейчас в поддержке нуждаются люди старшего поколения, которым мы уделяем особое внимание и оказываем всю необходимую поддержку", - цитирует Макарова пресс-служба ЗакСа. 

Глава петербургского парламента также принял участие во флешмобе "Спасибо врачам".

Волонтерский центр "Единой России" начал работу в Петербурге 23 марта. ЗАКС.Ру ранее рассказывал, как развиваются волонтерские движения в Петербурге в связи с эпидемией коронавируса. О помощи гражданам также поведали представители "Справедливой России", Партии роста, КПРФ, "Яблока" и ЛДПР. 

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон



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